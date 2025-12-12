Более 100 кг корма передала молодежь Подольска домашнему приюту для кошек

Комитет по делам молодежи администрации Подольска при активном участии студентов колледжей и неравнодушных жителей собрал и передал в домашний приют для кошек Ирины Головочук более 100 кг корма.

Ирина Головочук помогает бездомным животным более 10 лет. Сейчас под ее опекой находятся около 70-80 животных. Кошки живут в двух домах и стационаре. В каждом помещении живут не более 23-28 животных. Все они привиты, стерилизованы, имеют паспорта и социализированы.

Сбор корма проводился в рамках акции «Большая помощь маленькому другу». Она стартовала полторы недели назад. Всего в ее рамках в Подольске собрали более 200 кг корма.

