Более 100 новых зон отдыха обустроили в лесах Подмосковья с начала 2025 года
В лесах Подмосковья до конца года создадут 150 новых зон отдыха
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Комитете лесного хозяйства Московской области рассказали о ходе благоустройства зон отдыха в лесах. Работа ведется в рамках противопожарных мероприятий.
Каждая из таких зон отдыха защищена минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. Она включает в себя беседку, место для сбора мусора, место для разведения костра.
Всего с начала года обустроили 103 новых места отдыха и отремонтировали 648. Всего до конца года планируется создать 150 новых зон и обновить 745 существующих.
Лидерами по созданию зон отдыха являются Бородинский, Дмитровский и Звенигородский филиалы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино.