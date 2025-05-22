Более 100 родителей в Подольске будут следить за соблюдением порядка проведения ЕГЭ. Экзамен по истории, литературе и химии пройдет 23 мая.

В Подольске для ЕГЭ подготовили 12 пунктов, для ОГЭ — 27. Они оснащены камерами видеонаблюдения, блокираторами связи, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов.

ЕГЭ в округе будут сдавать 1,7 тыс. ребят, ОГЭ — свыше 4,7 тыс. детей. К проведению экзаменов привлекли более 2 тыс. сотрудников школ и свыше 100 родителей.

Ранее сообщалось, что в регионе стартовал основной период ОГЭ. Он завершится 2 июля.