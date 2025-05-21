В Московской области начался основной период ОГЭ

В среду, 21 мая, в Подмосковье стартовал основной период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ), он продлится до 2 июля, сообщает Министерство образования Московской области. Первыми предметами для сдачи станут иностранные языки в письменной форме.

«В этом году ОГЭ сдают 99 853 девятиклассника. Экзамены проходят в 518 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), организованных на базе школ региона», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По ее словам, в организации экзамена задействовали более 15 тыс. специалистов, включая руководителей ППЭ и технических специалистов. Одним из главных нововведений 2025 года стало использование технологии доставки и обработки экзаменационных материалов по защищенным каналам связи. Материалы к ОГЭ будут печатать в пункте проведения экзамена. После написания работы будут сканировать и отправлять на проверку в цифровом виде, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и безопасность процедуры.

В ведомстве добавили, что в этом году школьники стали чаще интересоваться предметами естественно-научного и технологического профиля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.