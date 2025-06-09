Более 100 школьников Подольска приняли участие в патриотическом мероприятии в преддверии Дня России

В Подольске в преддверии Дня России провели патриотическое мероприятие для учащихся местных школ. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Министерство информации и молодежной политики Московской области до этого сообщило, что в Подольске прошел региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Праздник в преддверии Дня России организовали педагоги из учреждения дополнительного образования «Ровесник» совместно с сотрудниками Библиотеки № 4. В нем приняли участие более 100 учеников 1–5-х классов школы № 13.

В программу праздника вошли развивающие игры, викторины, показы кинофильмов, беседы патриотической направленности, творческие занятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подросткам региона их первые паспорта.