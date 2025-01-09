Более 100 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили новогодние мероприятия в парках

Порядка 102 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластные мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года и Рождества, которые прошли в парках региона. Об этом сообщает Министерствл культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили концерты, народные гуляния, шествия сказочных персонажей, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой и не только. В регионе состоялись мероприятия «Новый год под шубой», «Сказки водят хоровод», «Территория чудес», «Рождественские узоры» и другие. Их организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.