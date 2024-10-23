Более 10,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122

Свыше десяти с половиной тысяч жителей региона обратились на номер 122, чтобы узнать о состоянии своих родных, находящихся в медучреждении. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Сейчас услуга доступна в сорока девяти больницах, а также в МОНИКИ, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и областном госпитале ветеранов войн.

Желающим получить информацию о состоянии здоровья родственника надо позвонить на номер 122 и оставить соответствующую заявку.

Если заявка поступила до одиннадцати часов утра, то сведения предоставят до восьми часов вечера того же дня. В остальных случаях — на следующий день. Заявителю позвонит лечащий врач или сотрудник учреждения, который ответит на все вопросы.