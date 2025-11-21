Более 10,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала 2025 года было оформлено свыше 10,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Продлить такой рецепт можно в рамках телемедицинской консультации с врачом. Записаться на нее можно с помощью робота Светланы. Робот также напоминает, что рецепт требует продления.

Для получения льготного лекарства нужно обратиться в одну из аптек сети «Мособлмедсервис» и назвать фармацевту свои данные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе планируется расширять проекты с использованием ИИ.