Более 10,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье оформили 10,6 млн электронных рецептов на льготные препараты
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с начала 2025 года было оформлено свыше 10,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Продлить такой рецепт можно в рамках телемедицинской консультации с врачом. Записаться на нее можно с помощью робота Светланы. Робот также напоминает, что рецепт требует продления.
Для получения льготного лекарства нужно обратиться в одну из аптек сети «Мособлмедсервис» и назвать фармацевту свои данные.
