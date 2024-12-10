Более 11 миллионов сеянцев вырастили в лесных питомниках Подмосковья в этом году

Более одиннадцати миллионов сеянцев вырастили в лесных питомниках Подмосковья в этом году, передает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Сеянцы выращивали в Дмитровском, Колоцком, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском питомниках. В целом работы провели более чем на десяти гектарах.

Сеянцы выращивают течение двух-трех лет. Когда они подрастают, их используют для лесовосстановления. Эта работа проводится в рамках нацпроекта «Экология».