Более 11 млн проблем решили в подмосковном Центре управления регионом за шесть лет

С декабря 2018 года в Центре управления регионом (ЦУРе) Московской области обработали более 11 млн обращений, более 2 млн из них — в 2024 году. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Еженедельно Центр управления регионом обрабатывает порядка 40 тыс. сообщений по вопросам содержания общественных территорий и дворов, работы транспорта, медицины, энергетики и других», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В числе самых популярных тем обращений в этом году оказались благоустройство дворовых территорий, состояние дорог, а также вопросы по социальной сфере, здравоохранению и образованию. В ведомстве напомнили, что деятельность центра направлена на «быстрое выявление точек напряженности в регионе, отслеживание процесса отработки проблем и контроль качества решения вопросов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.