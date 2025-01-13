Более 11 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по «гаражной амнистии» в 2024 году

Порядка 11,2 тыс. объектов недвижимости были зарегистрированы в регионе в рамках «гаражной амнистии» по итогам прошлого года, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Из общего числа зарегистрированных объектов свыше 3,3 тыс. — гаражи. Почти восемь тысяч объектов — это участки земли, общая площадь которых составляет 205 тыс. кв. м.

«Гаражная амнистия» стартовала осенью 2021 года. С этого времени в области были зарегистрированы свыше 25 тыс. объектов, в том числе 7,8 тыс. гаражей и более 17 тыс. земельных участков.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил правоохранительным органам разобраться с нелегальной арендой квартир в регионе.