Губернатор Подмосковья поручил разобраться с нелегальной арендой квартир в регионе

Полицейским нужно разобраться с нелегальной арендой квартир в Подмосковье, чтобы обеспечить безопасность местных жителей. Такое поручение губернатор Московской области Андрей Воробьев дал на совещании с членами регионального правительства и главами городских округов.

«Когда восемь из десяти квартир, как было написано, сдаются нелегально, как можете вы контролировать безопасность человека. Сколько там живет человек? Кто там живет? В этой связи я считаю очень важным и нашему депутатскому корпусу и профильному блоку все-таки разобраться в ситуации», — подчеркнул губернатор.

Воробьев отметил, что у региона есть своя специфика по вопросам аренды жилья. По его словам, в этом вопросе важно объединить усилия, чтобы навести порядок.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.