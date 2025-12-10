Более 11 тыс. студентов и педагогов приняли участие в Дне художника в Подмосковье

День художника прошел в Подмосковье. В нем приняли участие более 11,3 тыс. студентов и педагогов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В регионе был реализован творческий проект «Арт-навигатор». В его рамках студенты художественных специальностей СПО создали зарисовки и полноценные произведения.

Также были организованы практические занятия «Наследие великих», в ходе которых ребята обсудили уникальные приемы и стилистические особенности известных художников.

В рамках профориентационных занятий студенты организовали уроки по различным художественным техникам для учащихся школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе модернизируют колледжи и мастерские.