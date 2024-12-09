Более 11 тысяч исследований яиц с ярмарок и рынков провели в Подмосковье за месяц

Свыше 11,6 тысячи исследований яиц, представленных на ярмарках и рынках, провели в Подмосковье за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего за ноябрь специалисты взяли более 6,9 тысячи проб. Яйца оценивали по внешнему виду, запаху, цвету. Кроме того, их просвечивали на специальном приборе. По итогам проверок все яйца были допущены к продаже.

В торговых точках региона представлены куриные и перепелиные яйца. Такая продукция подлежит обязательной сертификации. Жителям рекомендовали покупать яйца только в санкционированных местах.