Более 1,2 млрд руб. направят на выплаты за рождение ребенка в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

При рождении ребенка и его регистрации в Подмосковье можно получить единовременную выплату в размере 20 тыс. руб. или подарочный набор со всем необходимым для новорожденного. Подать заявление на получение выплаты можно в роддоме.

В 2024 году такие выплаты получили родители более 60 тыс. детей. В этом году за январь мера поддержки была оказана родителям 5 тыс. новорожденных.

В министерстве отметили, что жители любого региона России могут онлайн зарегистрировать рождение ребенка в Подмосковье и получить выплату. Рожать в подмосковном роддоме необязательно. Сервис «Рождение» доступен на сайте госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству детских садов в области в 2025 году.