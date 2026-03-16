Более 12 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили карусели проекта «Сказка»

За неделю губернаторские карусели проекта «Сказка» в Подмосковье посетили более 12,9 тыс. посетителей, самым популярным стал аттракцион на Житной площади в Коломне — его посетили 2,6 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В тройку лидеров вошли карусели на Центральной площади в Одинцово и в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске, на них прокатились 2,1 тыс. и более 2 тысячи гостей соответственно. Их концепцию создал дизайнер Денис Симачев, все восемь каруселей выполнены из материалов, устойчивых к любым погодным условиям средней полосы России. Они доступны ежедневно с 11:00 до 20:00, за исключением понедельника и вторника (в Домодедове покататься можно без выходных), сделать это можно бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.