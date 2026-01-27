Более 120 мероприятий по утилизации электроники проведут в Подмосковье в 2026 году
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье Фонд природопользования за год проведет более 120 мероприятий по утилизации электроники в рамках программы «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Традиционно, в этом году программа охватит все городские и муниципальные округа Подмосковья», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
В рамках программы можно сдать на утилизацию компьютерную технику, бытовую электронику, телефоны, научные приборы, медицинское оборудование, электроинструменты.
Первые акции пройдут в феврале. Ознакомиться с графиком вывоза отходов можно на этом сайте.
