Более 120 мероприятий по утилизации электроники проведут в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье Фонд природопользования за год проведет более 120 мероприятий по утилизации электроники в рамках программы «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Традиционно, в этом году программа охватит все городские и муниципальные округа Подмосковья», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

В рамках программы можно сдать на утилизацию компьютерную технику, бытовую электронику, телефоны, научные приборы, медицинское оборудование, электроинструменты.

Первые акции пройдут в феврале. Ознакомиться с графиком вывоза отходов можно на этом сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области ликвидируют аварийные и заброшенные постройки.