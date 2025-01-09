Более 120 социальных объектов возвели в Подмосковье в 2024 году

Более 120 объектов социальной инфраструктуры возвели в Подмосковье по итогам прошлого года, передает Министерство жилищной политики Московской области. Это медицинские, образовательные и спортивные учреждения.

Так, за указанный период в городских округах области возвели 36 новых школ и 45 детских садов. Более половины из них построили за счет средств из внебюджетных источников — это 15 школ и 34 детсада.

На 2025 год в регионе запланировано завершение строительства еще более 130 социальных объектов, в том числе трех новых физкультурно-оздоровительных комплексов и спорткомплекса «Старт» в Реутове — там будет открыта Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в 2024 году для развития спортивной инфраструктуры в регионе передали около 19 га земли.