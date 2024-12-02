Более 120 тысяч человек посетили открытие открытие зимнего сезона в парках Подмосковья

Более 120 тысяч человек побывали в парках региона в рамках открытия зимнего сезона, передает Министерство культуры и туризма Московской области. Мероприятие прошло накануне в восьми десятках подмосковных парков.

В областных парках в первый день зимы открыли приемные и резиденции Деда Мороза, более ста почтовых ящиков, куда можно бросить письмо для главного новогоднего волшебника. Кроме того, зажгли огни почти на 140 елках.

В праздничную программу также вошли театральные постановки, выступления творческих коллективов, ярмарки, соревнования, конкурсы, мастер-классы.

К примеру, в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде состоялось шоу-выступление со светящимся змеем длиной около семи метров. В парке «Елочки» в Домодедово дали старт акции «Волшебный экспресс». В ее рамках гости получили паспорта путешественников с расписанием зимних мероприятий. В Центральном парке Пушкино прошел массовый забег в валенках.