Более 120 земельных участков и нежилых помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю

Сто двадцать семь объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю, передает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В числе лотов — девяносто девять участков земли, которые можно арендовать, двадцать два участка, которые можно купить, а также два нежилых помещения в аренду и четыре нежилых помещения на продажу.

К примеру, в Зарайске можно купить участок земли в деревне Струпна. Его площадь составляет 28 соток. На земле можно вести личное подсобное хозяйство. Стартовая цена участка — около одного миллиона рублей.

В Богородском округе можно арендовать землю для строительства частного дома. Участок площадью 18 соток находится в деревне Авдотьино. Начальная цена составляет 256,7 тысячи рублей в год.