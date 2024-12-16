Более 1,3 млн детей прошли профилактические медосмотры в школах и детсадах Подмосковья с начала года

Свыше 1,3 миллиона детей прошли профилактические медосмотры в школах и детских садах региона с января. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Диагностику проводили выездные бригады врачей. Родители могли ознакомиться с результатами исследований онлайн — информация загружалась в личные кабинеты на сайте госуслуг региона «Здоровье».

Если по итогам медосмотра у ребенка выявляли симптомы, говорящие о возможности наличия патологии, его направляли в поликлинику для проведения углубленной диагностики.