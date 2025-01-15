Более 13 млрд руб. направят на доплаты к пенсии в Подмосковье в этом году
На доплаты к пенсии в Подмосковье направят 13,5 млрд руб. в 2025 году
Фото: [Министерство социального развития МО]
В Подмосковье в этом году на доплаты к пенсии предусмотрели 13,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Министерства социального развития Московской области.
Ежемесячную региональную доплату к пенсии в области могут получать нетрудоустроенные пенсионеры, чей доход не превышает величину прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель составляет 16,6 тыс. руб. Такую меру поддержки получат порядка 270 тыс. жителей.
Также в области доступна доплата к пенсии до 20 тыс. руб. жителям старше 65 лет, которые не работают, зарегистрированы в Подмосковье дольше 10 лет и проживают одни. В регионе около 35 тыс. получателей таких доплат.