Более 13 млрд руб. направят на доплаты к пенсии в Подмосковье в этом году

В Подмосковье в этом году на доплаты к пенсии предусмотрели 13,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Министерства социального развития Московской области.

Ежемесячную региональную доплату к пенсии в области могут получать нетрудоустроенные пенсионеры, чей доход не превышает величину прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель составляет 16,6 тыс. руб. Такую меру поддержки получат порядка 270 тыс. жителей.

Также в области доступна доплата к пенсии до 20 тыс. руб. жителям старше 65 лет, которые не работают, зарегистрированы в Подмосковье дольше 10 лет и проживают одни. В регионе около 35 тыс. получателей таких доплат.