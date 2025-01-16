Более 13 тонн пластиковых крышек направил на переработку регоператор Воскресенского кластера за шесть лет

Региональный оператор Воскресенского кластера за последние шесть лет отправил на переработку свыше 13 тонн разноцветного пластика, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На протяжении шести лет регоператор сотрудничает с проектом «Добрые крышечки». В его рамках проводится сбор пластиковых крышек в специальных пунктах, на экоакциях, в образовательных и культурных учреждениях, ТЦ и магазинах.

За счет средств, полученных от реализации вторсырья, были закуплены коляски, тренажеры и специализированные средства передвижения для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Активнее всего крышечки собирают в Люберцах. Из этого округа партии вторсырья поступают каждый месяц.