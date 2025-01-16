Более 13 тонн пластиковых крышек направил на переработку регоператор Воскресенского кластера за шесть лет
Регоператор Воскресенского кластера за 6 лет собрал 13 тонн пластиковых крышек
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Региональный оператор Воскресенского кластера за последние шесть лет отправил на переработку свыше 13 тонн разноцветного пластика, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
На протяжении шести лет регоператор сотрудничает с проектом «Добрые крышечки». В его рамках проводится сбор пластиковых крышек в специальных пунктах, на экоакциях, в образовательных и культурных учреждениях, ТЦ и магазинах.
За счет средств, полученных от реализации вторсырья, были закуплены коляски, тренажеры и специализированные средства передвижения для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Активнее всего крышечки собирают в Люберцах. Из этого округа партии вторсырья поступают каждый месяц.