Более 130 человек стали участниками Всероссийских соревнований по городошному спорту в Подольске

В Подольске стартовали Всероссийские соревнования по городошному спорту «Меткие биты». О ходе турнира рассказали в администрации муниципалитета.

Соревнования проходят в центре городошного спорта на территории спорткомплекса «Труд». В них принимают участие около 130 человек из разных городов России.

Личные соревнования проводятся в возрастных категориях от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Командные — среди юношей 11-14 лет и 15-18 лет, а также девушек 11-18 лет.

Как отметил замглавы Подольска Вадим Буров, игра в городки имеет особое значение для Подольска. В муниципалитете были подготовлены более 20 мастеров городошного спорта.

«Давайте поддержим наших спортсменов и создадим атмосферу дружбы и соперничества! Желаю всем участникам удачи, а зрителям — ярких эмоций!» — сказал Буров.

Ранее сообщалось, что подольские баскетболисты одержали победу в «Финале четырех» Единой школьной лиги.