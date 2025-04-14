Подольские баскетболисты одержали победу в «Финале четырех» Единой школьной лиги. Об этом рассказали в администрации городского округа.

За победу в соревнованиях боролись команда юношей из школы «Бородино» и команда девушек из школы № 30. Спортсмены одержали победу в играх с командами Истры, Дубны, Одинцово, Наро-Фоминска и Дмитрова. Теперь они продолжат борьбу в рамках областного этапа.

«Поздравляю чемпионов с победой! Спасибо, что вдохновляете на успех других. Гордимся вами!» — поздравил ребят глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев провел рабочую встречу с Григорием Артамоновым. В ее рамках обсуждались планы по развитию Подольска.