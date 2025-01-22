Более 130 мероприятий прошло в Подмосковье в рамках Дня освобождения области от фашистских захватчиков

Более 130 патриотических мероприятий прошло в Подмосковье в рамках празднования Дня освобождения Московской области от фашистских захватчиков 22 января, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Сегодня особенный день для Подмосковья, когда мы с гордостью и трепетом вспоминаем героев Великой Отечественной войны, отдаем дань памяти подвигу советских солдат, сломивших сопротивление врага и отбросивших его от Москвы», - отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в памятных мероприятиях приняли участие более 8 тыс. представителей молодежи.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

В городских округах прошли акции «Свеча памяти», торжественные митинги, церемонии возложения цветов, исторические викторины, выставки и кинопоказы, встречи с ветеранами. Также волонтеры привели в порядок территории мемориалов и воинских захоронений, навестили ветеранов.