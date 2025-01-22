Более 130 мероприятий прошло в Подмосковье в рамках Дня освобождения области от фашистских захватчиков
День освобождения Подмосковья от фашистских захватчиков отметили в регионе
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Более 130 патриотических мероприятий прошло в Подмосковье в рамках празднования Дня освобождения Московской области от фашистских захватчиков 22 января, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Сегодня особенный день для Подмосковья, когда мы с гордостью и трепетом вспоминаем героев Великой Отечественной войны, отдаем дань памяти подвигу советских солдат, сломивших сопротивление врага и отбросивших его от Москвы», - отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
По ее словам, в памятных мероприятиях приняли участие более 8 тыс. представителей молодежи.
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В городских округах прошли акции «Свеча памяти», торжественные митинги, церемонии возложения цветов, исторические викторины, выставки и кинопоказы, встречи с ветеранами. Также волонтеры привели в порядок территории мемориалов и воинских захоронений, навестили ветеранов.