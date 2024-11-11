Более 130 семей медработников оформили компенсацию аренды жилья в Подмосковье с начала года

С начала текущего года в Подмосковье к программе компенсации аренды жилья присоединились более 130 семей медработников, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Получить меру поддержки могут супружеские пары медиков, которые работают в учреждениях здравоохранения, подведомственных областному Минздраву. При этом у них не должно быть собственного жилья на территории региона.

Размер компенсации для семей медиков составляет 30 тысяч рублей. Подать заявку на получение меры поддержки можно на областном сайте госуслуг. Первый супруг, подавший заявление, получает 20 тысяч рублей, второй — 10 тысяч рублей.