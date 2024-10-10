Более 130 тысяч жителей Подмосковья пользуются услугами медицинского чат-бота «Денис», который заработал в регионе в 2022 году. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чат-бот «Денис» — это удобный инструмент, который помогает сэкономить время и упрощает взаимодействие между пациентами и врачами», – отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

Наиболее востребованной функцией чат-бота является запись на прием к врачу. Этой услугой воспользовались более 100 тысяч жителей. Также популярна услуга по вызову врача на дом — ей воспользовались одиннадцать с половиной тысяч человек.

С помощью чат-бота также можно записаться на диспансеризацию, вакцинацию, телемедицинскую консультацию. Помимо этого, цифровой помощник может закрыть больничный.