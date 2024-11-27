Более 1,4 тысячи гектаров земли обследовали с помощью беспилотников в Подмосковье с начала года

С начала этого года в Подмосковье обследовали почти полторы тысячи гектаров земли, используя беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Работу проводит областное управление Росреестра с целью обновления карт, включения в ЕГРН актуальной информации и выявления реестровых ошибок. Полеты проводятся с соблюдением требований использования воздушного пространства.

В частности, было обследовано более 1,6 тысячи участков земли, общая площадь которых превысила 1,4 тысячи гектаров.

Нарушения были выявлены на землях общей площадью почти 3,3 гектара. В числе наиболее частых — самовольное занятие земли, неиспользование участка или использование не по назначению.