Более 140 семей направили средства регионального маткапитала на газификацию домов в Подмосковье

В Подмосковье более 140 семей направили средства регионального маткапитала на газификацию домов, передает Министерство энергетики Московской области.

«С начала реализации проекта, с 2022 года, этой льготой воспользовались 143 жителя», - рассказал глава министерства Сергей Воропанов.

Размер регионального материнского капитала в Подмосковье составляет 100 тыс. рублей. Эти средства можно направить на льготную соцгазификацию. Дополнительная мера поддержки включает полную оплату создания сети в границах участка и дома, а также оплату оборудования, если оно стоит не более 80 тыс. рублей.

