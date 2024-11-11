Более 145 тысяч счетчиков заменили и установили в Подмосковье за три квартала

Свыше 145 тысяч приборов учета было установлено и обновлено в регионе за девять месяцев текущего года, передает Министерство энергетики Московской области.

Счетчики устанавливают в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В ведомстве отметили, что до конца года в регионе установят еще порядка 65 тысяч счетчиков.

Установка таких приборов позволяет определять действительный объем потребления ресурсов и снизить расходы на их оплату.