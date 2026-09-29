В Подмосковье услугой по назначению средств на организацию отдыха приемной семьи воспользовались более 2 тыс. раз

С начала 2026 года на подмосковный портал госуслуг поступило более 2 тыс. заявлений на оформление выплаты материальной помощи приемной семье на организацию отдыха детей или компенсации расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье семьи, которые приняли на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут один раз в течение календарного года получить денежные средства на организацию отдыха. Материальную помощь на организацию отдыха можно оформить на приемных детей, воспитывающихся в семье. Либо можно получить компенсацию расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми, которая оформляется на всех членов приемной семьи.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Семья» – «Опека и попечительство». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы, в том числе документ об оплате путевок, при этом оплата должна быть произведена со счета приемного родителя.

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