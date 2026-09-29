Более 809 тысяч пенсионеров получают надбавку на уход: кому положена и сколько платят?

Путин: более 809 тыс. пенсионеров получают надбавку на уход в Московском регионе

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Более 809 тыс. пенсионеров Москвы и Подмосковья получают надбавку к пенсии на уход. Об этом REGIONS рассказал заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Москве и Московской области Алексей Путин. Выплата назначается жителям региона после достижения 80 лет и гражданам с инвалидностью I группы. Подавать заявление для ее получения сейчас не требуется.

В Московском регионе надбавка к страховой пенсии составляет ₽1413, а к государственной и социальной — ₽1470. Выплату назначают со дня возникновения права, и она ежегодно индексируется вместе с пенсией. Если гражданин получает две пенсии, доплата устанавливается только к одной из них.

Периоды ухода за человеком старше 80 лет или инвалидом I группы также учитываются при формировании страхового стажа. За полный год такого ухода начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента. С 1 января 2027 года порядок подтверждения изменится: для включения периода в страховой стаж потребуется подать заявление до начала ухода и затем подтверждать его ежегодно. Также понадобится согласие человека, за которым осуществляется уход. Для периодов до 2027 года действует переходный порядок: если уход осуществлялся в 2026 году или ранее, включить его в стаж можно по прежним правилам, обратившись до конца 2027 года.

Пенсионеры с инвалидностью любой группы также имеют право на ежемесячную денежную выплату, в состав которой входит набор социальных услуг. Его можно получать в натуральной форме либо полностью или частично заменить денежной компенсацией. В набор входят лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, пенсионеры с инвалидностью могут раз в год получить компенсацию 50% стоимости полиса ОСАГО, если автомобиль необходим им по медицинским показаниям.

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