Желтые пятна, плесень и моль: чего стоит бояться при хранении летних вещей

С приходом осени летний гардероб отправляется на хранение — и здесь важно не допустить ошибок. Иначе к следующему сезону любимая блузка может покрыться желтыми пятнами, а платье пропитается запахом сырости. Как подготовить вещи, во что их упаковать и где оставить, рассказал VSE42.Ru .

По мнению экспертов, начать стоит со стирки. Без нее не обойтись, даже если вещь надевали всего раз: на ткани остаются следы пота, частицы кожи и парфюм. За зиму эти вещества окисляются и превращаются в желтые разводы, а еще привлекают моль. Так что перед упаковкой летние вещи нужно выстирать полностью.

По мнению экспертов, следующий шаг — сушка. Вещи должны быть абсолютно сухими. Даже небольшая влажность приведет к тому, что в пакете или коробке появится плесень и затхлый запах. По этой же причине хранить гардероб стоит в сухом и теплом месте. Незастекленный балкон или сырая кладовая — плохой выбор: из-за перепадов температуры и влажности вещи испортятся.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Полина Крачун ]

По мнению экспертов, выбор упаковки требует внимания. Вакуумные пакеты позволяют сэкономить место, однако подходят они не для всего. Шорты, купальники, постельное белье и вещи из плотного хлопка можно сжимать без опаски. А шелк, тонкий трикотаж и изделия с жестким каркасом в вакууме мнутся и утрачивают форму. Для обуви, сумок и шляп, а также для одежды, которую нельзя сжимать, подойдут коробки и пластиковые контейнеры. Футболки и легкие брюки лучше сворачивать в плотные рулоны — так они занимают меньше места и почти не мнутся.

Ранее юрист рассказал, что нельзя оставлять в подъезде.