ИИ помог выявить более 2 тыс. нарушений на стройплощадках Подмосковья

За три года с момента запуска проекта искусственный интеллект помог выявить более 2 тыс. нарушений на стройплощадках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы осуществлять такой контроль, нейросеть анализирует кадры с 205 камер наружного наблюдения на стройплощадках, распознает 22 вида нарушений: от отсутствия рабочих до признаков пожара, а при обнаружении проблемы ставит задачу для устранения.

Чаще всего ИИ обнаруживал отсутствие прогресса в строительстве в течение месяца, а также отсутствие рабочих и техники на стройплощадке в течение пяти дней. В результате внедрения ИИ-практики до минуты было сокращено время реакции на инциденты на стройках, исключена необходимость ручного контроля камер, а также уменьшено количество домов, сдаваемых с задержкой.

Напомним, изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.