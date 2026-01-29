Более 14,6 тыс. жителей Подмосковья за год узнали о состоянии родственника в больнице по телефону 122

В Подмосковье по итогам прошлого года телефоном 122 воспользовались свыше 14,6 тыс. человек. По этому номеру можно узнать о состоянии своего родственника, который находится в больнице, напомнили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, с заявителем связывается лечащий врач родственника или другой сотрудник больницы, который может ответить на все интересующие вопросы о состоянии пациента.

Услугу запустили в 2023 году. Востребованность сервиса растет. Число жителей, воспользовавшихся им в 2025 году, на 2 тыс. человек превысило показатель за 2024 год. В целом с начала действия услуги ей воспользовались более 27 тыс. человек.

