Губернатор Воробьев проверил работу поликлиники в Лобне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Центральной городской поликлиники в Лобне, рассчитанной на 600 посещений в смену, которая открылась в 2025 году. В медицинском комплексе можно получить помощь по 21 профилю — там обслуживают жителей микрорайонов Катюшки, Букино, Москвич, Южный и Центральный (более 60 тыс. человек).

«Я бы хотел поблагодарить главного врача, который собрал здесь профессиональный коллектив. Это на самом деле — ключевое. Мы очень ценим главных врачей, которые вовлечены во все, что касается медицины, помощи человеку. На первичное звено, как мы знаем, ложится большая нагрузка. Мы строим поликлиники в каждом городе Подмосковья — это и Ленинский округ, и Котельники, и Королев, и Лобня. Но главное — это удовлетворенность пациента, чтобы для него была возможность поставить точный диагноз, пройти обследование на современном оборудовании», — отметил губернатор.

По его словам, для комфорта пациентов развиваются телемедицинские консультации, чтобы они могли получить часть услуг дистанционно.

Поликлинику оснастили оборудованием, в том числе рентген-аппаратами, УЗИ экспертного класса, устройствами для функциональной диагностики и не только. Медработникам выдали планшеты для выездных бригад, чтобы они могли заранее ознакомиться с состоянием здоровья пациента по электронной карте.

«У нас до 30 вызовов в день и планшеты сильно экономят время. Если есть какие-то вопросы по пациенту, то я просто вбиваю запрос и получаю нужную информацию», — рассказал губернатору фельдшер отделения неотложной помощи Алексей Кузнецов.

В здании учреждения пять этажей, там также работают дневной стационар на 38 коек, инфекционный блок, отделения эндоскопической и функциональной диагностики, неотложной помощи и другие. В декабре здесь открылось отделение медицинской реабилитации, куда можно обратиться, например, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или после травмы.

Одним из пациентов является ветеран специальной военной операции Александр, который проходит реабилитацию после тяжелого ранения.

«В поликлинике очень хороший персонал — врачи действительно знают свое дело и здорово помогают. Ну и, конечно, оборудование здесь очень хорошее», — отметил Александр, который руководит местным отделением Ассоциации ветеранов СВО и является участником программы «Герои Подмосковья».

Местным жителям также стала доступна современная женская консультация. Прием в поликлинике также ведут маммолог и психолог. В общей сложности там работают 110 врачей и 45 сотрудников среднего медицинского звена.

