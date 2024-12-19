Почти 20 тыс. человек прошли тренинги подмосковного Кадрового центра с начала года

С начала 2024 году тренинги подмосковного Кадрового центра прошли более 15 тыс. человек, в общей сложности коучи организовали для них более 300 бесплатных онлайн-семинаров. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Особый интерес у наших слушателей вызывают семинары по развитию «мягких навыков», их также называют навыками карьерного роста, навыками успеха. Это набор способностей, которые упрощают взаимодействие с другими людьми», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

По ее словам, специалисты также рассказывают о секретах профориентации, эффективном составлении резюме и самопрезентации, внутренней мотивации и не только. Помимо этого, для желающих также проводились очные тренинги, в том числе в рамках проекта «Школа профориентации для родителей». Подать заявку на участие в будущих тренингах можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.