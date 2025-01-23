Более 1,5 тонны «добрых крышечек» направил на переработку регоператор Чеховского кластера
Регоператор Чеховского кластера направил на переработку 8 кубометров крышек
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Более полутора тонн пластиковых крышек направил на переработку региональный оператор Чеховского кластера в рамках акции «Добрые крышечки», рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, было собрано порядка восьми кубометров вторсырья. В сборе «добрых крышечек» принимали участие волонтеры и школьники пяти городских округов.
Полученные за передачу вторсырья денежные средства направят фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на поддержку детей с особенностями развития.
За шесть лет в Чеховском кластере открыли 21 пункт приема «добрых крышечек». В общей сложности на переработку направили свыше 18 тонн пластика.