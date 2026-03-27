Более 15 тыс. человек онлайн обсудили с врачом итоги диспансеризации в Подмосковье с начала года
В Подмосковье с начала года более 15 тыс. жителей в онлайн-формате обсудили с врачом итоги диспансеризации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В рамках телемедицинской консультации врач может разъяснить результаты пройденных обследований, расшифровать результаты анализов, продлить электронный рецепт, закрыть больничный лист, скорректировать лечение, если это необходимо.
«Онлайн-сервисы позволяют пациенту получить целый комплекс медицинских услуг. Это быстро и удобно», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в сфере здравоохранения.