Более 1,5 тыс. юных спортсменов прошли обследование в НИКИ детства с начала 2025 года

В Центре спортивной медицины НИКИ детства с начала 2025 года проверили состояние здоровья более 1,5 тыс. ребят, которые входят в состав сборных спортивных команд региона. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По итогам медицинского обследования врачи определяют, выдержит ли ребенок нагрузки на тренировках и соревнованиях. В случае выявления признаков переутомления и развития каких-либо заболеваний юному спортсмену временно запрещают принимать участие в соревнованиях.

«Благодаря широкому спектру процедур — от консультаций врачей до лабораторных анализов — мы получаем полное представление о здоровье юного спортсмена и его возможностях», - отметила директор учреждения Нисо Одинаева.

В центре пациентов обследуют врачи 12 специальностей. На обследование уходит до трех часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на озере Круглое в Химках будет построен Спортивный центр.