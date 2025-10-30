Более 15 тыс. медиков Подмосковья воспользовались программой компенсации аренды жилья

В Подмосковье к программе компенсации аренды жилья присоединились более 15,5 тыс. медиков. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Реализация программы ведется 2022 года. В ее рамках медики, арендующие жилье, могут получать выплаты в размере до 45 тыс. руб. (до 30 тыс. для одного специалиста и до 45 тыс. руб. для супругов-медиков). Подать заявку на участие в программе можно через сайт госуслуг региона.

