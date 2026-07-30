Более 1,5 тыс. обращений приняли операторы единой линии Мособлводоканала в июле. Служба работает с сентября 2025 года. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Только за июль специалисты службы дали консультации по 1 589 обращениям», — говорится в сообщении ведомства.

Номер единой линии — 8 (800) 222-02-05. Звонок бесплатный. Обращения принимают круглосуточно. В среднем в месяц поступает до 2 тыс. звонков.

На линию можно обратиться с вопросами о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения, использования новых счетчиков и т. д. В случае необходимости запрос передается в диспетчерскую службу и на место выезжает аварийно-восстановительная бригада.

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