Андрей Воробьев обсудил с Путиным сферу ЖКХ в Подмосковье

Воробьев обсудил с Путиным сферу ЖКХ в Подмосковье

Губернатор Воробьев

Фото: [официальный сайт президента РФ]

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в рамках нее они обсудили работу, которая проводится в регионе в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«У нас сегодня и программы большие реализуются, Владимир Владимирович. И электроснабжение с „Россетями“ и с Москвой, мы усиливаем питающие центры, и теплоснабжение», — сказал Воробьев.

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Он подчеркнул, что в регионе активно готовятся к зиме, обустраивают новые котельные, сети. Кроме того, по президентской программе социальной газификации проводится газоснабжение. По словам губернатора, жители с благодарностью воспринимают ее, поскольку она позволяет быстро получить газ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.

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