Более 15 тысяч жителей Подмосковья проконсультировались по вопросам соцподдержки онлайн

Более пятнадцати тысяч жителей Подмосковья получили консультацию социальной защиты в онлайн-формате, передает Министерство социального развития Московской области.

Проконсультироваться по вопросам соцподдержки можно в многофункциональных центрах региона. Онлайн-консультации доступны в трех десятках подмосковных муниципалитетов.

Для получения консультации нужно позвонить на номер 122 добавочный 6 и попросить переключить на специалиста управления. В дальнейшем сервис будет доступен на сайте госуслуг региона.