Более 150 тыс. поездок совершили в Подмосковье на самом коротком и длинном маршрутах Мострансавто

В 2024 году жители и гости Подмосковья совершили более 156 тыс. поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах АО «Мострансавто», которые проходят в пределах региона, с начала этого года на них зафиксировали более 4 тыс. трансакций. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самым протяженным является маршрут № 327к «Перхурово — м. Котельники» (обслуживает МАП № 4 города Раменское) — в прошлом году здесь зафиксировали более 35 тыс. поездок. Длина маршрута составляет около 200 км. На самом коротком маршруте № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (обслуживает МАП № 10 города Королев) совершили более 120 тыс. поездок, его протяженность в одну сторону составляет 2,5 км, в обратную — 3,2 км. Чаще всего пассажиры фиксировали оплату на них с помощью социальных карт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.