Более 155 тыс. тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за полгода

В Подмосковье увеличились объемы производства мяса птицы. Так, за полгода было произведено более 155 тыс. тонн такой продукции, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Результат за первые шесть месяцев 2025 года на 11,6 тыс. тонн или на 8,1% превысил показатель за аналогичный период прошлого года.

На Подмосковье приходится порядка 15% от общего объема мяса птицы в ЦФО и около 6% от общего объема по стране.

Также выросли объемы экспорта указанной продукции в зарубежные страны. За полгода этот показатель составил порядка 76 тыс. тонн. Это почти на 43% больше, чем годом ранее. Основные направления экспорта — Китай и Саудовская Аравия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по возведению в Кашире птицеводческого комплекса по производству яиц.