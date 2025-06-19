Андрей Воробьев: в Кашире запустят современный птицеводческий комплекс по производству яиц

В Кашире запустят современный птицеводческий комплекс по производству яиц. Соответствующее соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и акционер ГК «Лето» Алексей Зеленков.

«Благодаря реализации проекта производство пищевых яиц в Подмосковье увеличится в четыре раза. Новая птицефабрика в Кашире рассчитана на 550 млн яиц в год», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в запуск производства инвестируют 6 млрд рублей. В округе будет создано 300 рабочих мест.

На птицефабрике построят шесть корпусов для выращивания молодняка по 90 тыс. птицемест каждый, восемь — для содержания основного стада кур-несушек по 270 тыс. птицемест, а также распределительный центр для сортировки и упаковки, комбикормовый цех. Первый этап строительства уже стартовал.

«Регион оказал и продолжает оказывать нам поддержку в подготовке к запуску проекта, в получении всех необходимых согласований, обеспечивает наличие энергетической мощности для запуска предприятия. Совместно с Министерством сельского хозяйства Московской области мы стремимся к дальнейшему развитию отрасли», — добавил Зеленков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Ступино построят животноводческий комплекс на 3,5 тыс. коров.