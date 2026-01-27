Более 16 тыс. тонн свежих овощей вырастили в тепличных комплексах Подмосковья за месяц

В подмосковных тепличных комплексах в декабре 2025 года вырастили более 16 тыс. тонн свежих овощей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Помимо этого, в регионе активно ведется научно-селекционная работа. Семеноводческие предприятия разрабатывают и тестируют новые сорта и гибриды, адаптированные к местному климату. К примеру, в прошлом году компания «Агрофирма Партнер» представила серию новинок среди семян томатов. Это гибриды, которые отличаются высокой урожайностью и универсальностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каких высоких результатов добился регион в сфере сельского хозяйства. Так, область является лидером в стране по производству сыра и хлебобулочных изделий.