Более 16 тыс. жителей и гостей Подмосковья прокатились на бесплатных губернаторских каруселях

На прошлой неделе губернаторские карусели проекта «Сказка» в Подмосковье собрали более 16 тыс. посетителей. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Самым популярным стал аттракцион на Житной площади в Коломне, его посетили 3,7 тыс. человек. В тройку лидеров также вошли карусели в Детском сквере в Домодедово и в парке у усадьбы Кривякино в Воскресенске.

Летом каждый из восьми аттракционов проекта в среднем принимает около 3,5 тыс. посетителей еженедельно. Их концепцию разработал дизайнер Денис Симачев, они выполнены из материалов, устойчивых к любым погодным условиям средней полосы России.

